Isola dei Famosi 2025 quinta puntata | diretta stasera 4 maggio su Canale 5

Tutto pronto per la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, in onda questa sera, mercoledì 4 maggio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20. Il reality show condotto da Veronica Gentili promette nuove emozioni e colpi di scena dall’Honduras. In studio confermata la presenza della storica opinionista Simona Ventura, mentre in collegamento dall’Honduras ci sarĂ Pierpaolo Pretelli. Tra gli ospiti in studio anche i concorrenti eliminati nelle puntate precedenti: Camila Giorgi, Carly Tommasini e Alessia Fabiani, uscita al televoto. La tensione cresce perchĂ© i naufraghi nominati nella scorsa puntata — Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti — rischiano di essere eliminati questa sera. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com