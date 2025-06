Isola dei Famosi 2025 Jasmin Salvati e lo scontro con Chiara Balistreri | Simona Ventura devi chiedere scusa immediatamente | Video Mediaset

L'Isola dei Famosi 2025 è scossa da un acceso scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri, con parole dure che fanno infuriare anche Simona Ventura. La conduttrice, visibilmente colpita, si vede costretta a chiedere scusa pubblicamente in un video Mediaset, mentre il reality si trova al centro di un polverone mediatico. Ecco cosa è successo e perché questa vicenda sta scuotendo l’ambiente dello spettacolo.

Le parole di Jasmin Salvati contro Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi 2025 spingono anche Simona Ventura ad intervenire dallo studio. Cosa è successo? Jasmin Salvati contro Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi 2025. A L’Isola dei Famosi 2025 Jasmin Salvati pronuncia delle accuse ben precise nei confronti di Chiara Balistreri dicendole che si è esposta solo per la visibilità facendo riferimento alla terribile tragedia vissuta. Chiara Balistreri, infatti, in passato è stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, ma ha trovato la forza e il coraggio di denunciarlo. Una storia di forza e coraggio per le tante, tantissime donne vittime di femminicidio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it