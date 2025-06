Isola dei Famosi 2025 eliminati | chi è stato eliminato oggi 4 giugno

Se sei curioso di scoprire chi ha lasciato l’Isola dei Famosi 2025 oggi, 4 giugno, sei nel posto giusto! La tensione è alle stelle e ogni eliminazione rivela chi avrà la possibilità di continuare questa avventura o dovrà lasciare il gioco. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite subito chi sono i naufraghi eliminati e come si evolve questa emozionante edizione.

. ISOLA DEI FAMOSI 2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, 4 giugno, de L’Isola dei Famosi 2025? Ad essere eliminato è stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Naufraghi. Ma quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2025? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro. Loredana Cannata (attrice). Camila Giorgi (ex tennista). Antonella Mosetti (showgirl). Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer). Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Isola dei Famosi 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 4 giugno

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Segui queste discussioni su X

Mentre sull'#Isola si inaspriscono i conflitti e il fuoco rischia di spegnersi, su Montecristo Jey e Chiara si confidano. I due affronteranno una prova per ottenere una ricompensa che farà tutti felici... o forse no? Non perdere il Daytime di oggi per scoprirlo! Tweet live su X

"Quindi nel Sessantotto brulicante di politica e di passione loro scelsero la passione." Mario condivide con Loredana la storia dei suoi genitori. #Isola Tweet live su X

Isola dei famosi 2025 | ecco e stato eliminato ieri sera | Lorenzo | nomination |