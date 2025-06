Isola dei Famosi 2025 diretta quinta puntata | Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sull’Ultima Spiaggia

Non perdete la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 4 giugno su Canale 5, dalle 21:35. Tra scontri, alleanze e colpi di scena, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis si sfideranno sulla spiaggia dell’ultima spiaggia, mentre il live di DavideMaggio.it vi terrà aggiornati minuto per minuto. Scopriamo insieme cosa ci riservano le anticipazioni di questa emozionante serata, dove tutto può succedere.

Anticipazioni quinta puntata di mercoledì 4 giugno 2025. Nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la quinta puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. Al televoto eliminatorio ci sono Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, finiti in nomination nel corso dell'ultima puntata, ma i naufraghi non sanno che sono tutti a rischio uscita: in puntata ci sarà infatti una doppia eliminazione a portare un po' di scompiglio nel gruppo.