Isola dei Famosi 2025 chi è uscito ieri sera mercoledì 4 giugno? | Video Mediaset

A L’Isola dei Famosi 2025 è tempo di scoprire il nome del concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi? Il pubblico da casa attraverso il televoto ha scelto il nome del naufrago eliminato. Isola dei Famosi 2025 eliminato? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 4 giugno. Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è stato svelato anche il nome del terzo concorrente naufrago eliminato. In lizza per l’esclusione ci sono: Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. Dallo studio Veronica Gentili ha la busta con il primo verdetto del televoto: “ allora naufraghi ascoltatemi bene perchè il primo naufrago a mettersi in salvo questa sera è Patrizia Rossetti “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it