Iran Khamenei chiude la porta agli USA | Non rinunceremo all’arricchimento dell’uranio

L'Iran, con le parole della Guida Suprema Khamenei, segna un punto di non ritorno nel confronto con gli Stati Uniti. "Non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio" è un chiaro segnale di sfida in un contesto globale sempre più teso. Questo rifiuto non è solo una questione di nucleare, ma rappresenta anche una battaglia di sovranità e identità nazionale. Un interessante punto da considerare è come questa scelta possa influenzare l'equilibrio geopolitico nella regione e

La Guida Suprema iraniana rigetta la proposta statunitense che imponeva la sospensione dell’arricchimento dell’uranio, confermando la volontà di Teheran di mantenere il proprio programma nucleare nonostante le pressioni internazionali e le crescenti tensioni con Washington e Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Khamenei chiude la porta agli USA: “Non rinunceremo all’arricchimento dell’uranio”

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti - Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerà".

Ali Khamenei: " Gli americani si oppongono all'industria e al progresso nucleare dell'Iran. Chi siete voi? Perché vi intromettete sul fatto che l'Iran debba avere o meno l'arricchimento? Voi avete le bombe atomiche; non sono affari vostri se l'Iran ha l'arri Tweet live su X

Solo @RadioRadicale ha dato un nome e un volto all'ennesimo giovane iraniano impiccato! Dove sono i difensori dei diritti umani in #Italia? Cosa fanno? Di cosa si occupano? Cosa dicono i cosiddetti propal dell'impiccagione in #Iran del giovane iraniano #P Tweet live su X