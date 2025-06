Io Stefano e la sclerosi multipla | quanta vita nel fine vita

Benvenuti a "Io, Stefano e la sclerosi multipla: quanta vita nel fine vita", una rubrica che esplora le sfide e le gioie di vivere con la sclerosi multipla. In questo nuovo episodio, Laura Santi e il marito Stefano raccontano il loro viaggio, condividendo momenti di forza e vulnerabilità. Non perderti l'emozionante conversazione con Mario Calabresi in arrivo venerdì 6 giugno, un'opportunità imperdibile per riflettere e ispirarsi!

Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi parla della puntata del podcast che che ha registrato con Mario Calabresi e che uscir√† venerd√¨ 6 giugno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Io, Stefano e la sclerosi multipla: quanta vita nel fine vita

Approfondisci con questi articoli

Io, Stefano e la sclerosi multipla: morire completamente - In questo nuovo incontro della rubrica di Laura Santi e Stefano Massoli, esploriamo il legame profondo tra amore, resilienza e malattia.

Segui queste discussioni su X

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce nel profondo, ma spesso lo fa in silenzio. Per questo è fondamentale continuare a dare voce alle storie e alle persone, a costruire consapevolezza. Tweet live su X