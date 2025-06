Inzaghi sceglie i dobloni nel deserto mentre la Juve non si riconosce più

Inzaghi spiazza tutti e si lancia nell'avventura araba, un triennale da 100 milioni che segna una svolta nel calcio italiano. Mentre l’Inter investe su nuove sfide, la Juventus fatica a riconoscersi, oscillando tra sogni e realtà. La corsa a Fabregas e l'idea Zizou alimentano le speranze dei tifosi. Un periodo di grande incertezza, ma anche di potenziale rivoluzione per il nostro calcio! Chi avrà la meglio?

Il tecnico dell’Inter va in Arabia con un triennale da 100 milioni: dopo la cinquina dal Psg si è sentito «mollato» dal club. La prima scelta di Marotta è Fabregas. La Signora sogna Zizou in panca, ma per ora le resta Tudor. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Inzaghi sceglie i dobloni nel deserto mentre la Juve non si riconosce più

Inzaghi sceglie la Juve: spuntano fuori le cifre - Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo grande colpo della Juventus, con cifre già sul tavolo che fanno sognare i tifosi.

Sport Mediaset Late News 03/06/2025 - il podcast del pomeriggio con tutte le notizie di giornata a cura della redazione di Sport Mediaset con il giornalista Alberto Neglia alla conduzione.

Dispiace, è chiaro! Si poteva arrivare ad una soluzione diversa ma se un allenatore sceglie i (tantissimi) milioni dell’Arabia alla competitività europea nel clou della tua carriera era giusto per tutti questa soluzione. Buona fortuna a Inzaghi ma ora come sempre Tweet live su X

Se Inzaghi sceglie di rimanere deve farlo 1 perché si sente di essere ancora motivato a farlo e 2 perché ha avuto garanzie dalla società sul mercato. Rimanere senza motivazione è l'errore più grande per lui e per noi perché rischi di buttare all'aria subito la pro Tweet live su X

Milan-Inter: Inzaghi sceglie Bisseck e de Vrij in difesa, Thuram e Correa in attacco

È la missione di Simone Inzaghi che sembra non avere più dubbi sulla formazione titolare. La prima novità riguarda il portiere. Ieri tra i pali è stato provato Josep Martinez, che si è ben ...

Champions: Inzaghi sceglie Dumfries e Thuram contro il Barca

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha scelto: Marcus Thuram partirà dal 1' nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. Dopo l'affaticamento muscolare ...

Inter, solo a Inzaghi manca un piano B: il deserto dietro Lautaro e Thuram

Simone Inzaghi ha portato in prima squadra il primavera Sarr e può contare su Mkhitaryan e Klaassen - quindi a livello numerico, ha problemi relativi (al netto del fatto che Arnautovic dovrebbe ...