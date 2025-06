Inzaghi lo ha fatto prima della finale Bufera sull’allenatore il retroscena è emerso soltanto ora

Mentre il mondo del calcio si prepara a una nuova era, l'Inter si trova nel vortice di tensioni interne. La rivelazione dell'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Al Hilal prima della finale di Champions League getta ombre sul futuro nerazzurro. Un retroscena che non solo spiega la pressione sui giocatori, ma segna anche l'inizio di un cambiamento epocale nel panorama calcistico mondiale. Come reagirà il club?

Il clima attorno all'Inter nei giorni che hanno preceduto la disfatta nella finale di Champions League contro il PSG non era affatto sereno. I giocatori erano consapevoli che Simone Inzaghi fosse ormai prossimo all' addio. E secondo fonti vicine all'Al Hilal, il tecnico avrebbe addirittura incontrato proprio la dirigenza del club saudita il giorno prima della finale. Una situazione ambigua, che non è sfuggita ai senatori dello spogliatoio. Proprio in quelle ore, Inzaghi avrebbe sondato Bastoni e Barella, proponendo loro un futuro insieme in Arabia Saudita. Entrambi avrebbero rifiutato, con il difensore come prima scelta e il centrocampista ugualmente irremovibile.

Prima dell'incontro di ieri, #Inzaghi e #Marotta avevano avuto due lunghe telefonate nelle quali il presidente non ha potuto dare al tecnico le garanzie di mercato richieste. Non si andrà molto oltre #LuisHenrique e #Sucic, se verranno ceduti Frattesi o Bisseck Tweet live su X

#Inzaghi aveva scelto l'Arabia Saudita già prima della finale di Monaco chiedendo ai suoi fedelissimi di seguirlo. Si spiega così l'espressione furba di #Barella nella conferenza stampa della vigilia, alla domanda sul futuro del tecnico. Di sicuro la sera della sfid Tweet live su X

