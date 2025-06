Inzaghi lascia Milano | in volo con l'agente attesa la firma con l'Al-Hilal

Simone Inzaghi chiude il capitolo Inter e si prepara a volare verso l'Arabia Saudita per firmare con l'Al Hilal. Una mossa che segna l'inizio di un nuovo trend: i top allenatori italiani sempre piĂą attratti da campionati esteri, alla ricerca di nuove sfide e opportunitĂ . SarĂ interessante vedere come questa scelta influenzerĂ il panorama calcistico internazionale e il mercato degli allenatori!

L`avventura di Simone Inzaghi con l`Inter si è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri con tanto di annunci, messaggi social e sentimentalismi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal: “In 4 anni ho dato tutto” - Simone Inzaghi chiude un capitolo straordinario all'Inter, portando a casa sei trofei in quattro anni.

Un lungo addio dopo settimane di trattative, con un finale amaro Simone #Inzaghi lascia l'#Inter ed è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita, dove l'Al-Hilal ha fatto di tutto per convincerlo, a partire dalle prime offerte e il blitz milanese che vi avevamo raccontato Tweet live su X

Inzaghi lascia l’Inter e vola in Arabia Saudita:”Siamo stati sinceri”. Prosegue il domino delle panchine della serie A. Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League, l'allenatore dei nerazzurri ha deciso di lasciare e andare all'Al-Hilal. Tweet live su X

