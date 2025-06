Inzaghi lascia l’Inter per l’Al-Hilal | un retroscena su tre giocatori – CdS

Un capitolo si chiude in casa Inter: Simone Inzaghi lascia il club per approdare all'Al Hilal. Un cambio di rotta che segna anche un trend crescente nel calcio, dove gli allenatori italiani cercano nuove sfide all’estero. Ma quali saranno le sorti di tre giocatori chiave? Scopri i retroscena e come questo addio potrebbe influenzare la squadra e il futuro del campionato. La sorpresa è dietro l'angolo!

L'allenatore dell'Inter non è più Simone Inzaghi. Ieri l'incontro in centro a Milano, i saluti con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Poi comunicati e ritorno a casa, perché già da oggi si programmerà il suo approdo all'Al-Hilal. Infatti, il tecnico sarà a Parigi per incontrare il presidente dell'Al Hilal e firmare il suo contratto: un biennale da 26 milioni di euro a stagione con opzione per una terza.

Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal: “In 4 anni ho dato tutto” - Simone Inzaghi chiude un capitolo straordinario all'Inter, portando a casa sei trofei in quattro anni.

