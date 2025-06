Inzaghi Inter il quotidiano duro | Addio sbagliato poteva evitare quella mossa! E se avesse vinto ora…

L'addio di Inzaghi dall'Inter segna la fine di un'era e scatena già polemiche. Poteva essere un finale diverso, con una vittoria che avrebbe cambiato tutto. Ma è nello sport che si gioca il destino, e il suo passaggio in Arabia Saudita apre a nuove opportunità. In un calcio che cambia rapidamente, ogni scelta conta. Resta da vedere se sarà un errore o una mossa strategica vincente. La discussione è appena iniziata!

Inzaghi Inter, in edicola i primi commenti circa l’addio del tecnico, ecco l’analisi con i retroscena sul passaggio dal nerazzurro all’Arabia Saudita . Inzaghi Inter: un matrimonio che si è concluso ieri. Questa mattina in edicola arrivano i primi commenti circa l’addio del tecnico dal club meneghino, come La Gazzetta dello Sport che ha analizzato il passaggio in Arabia Saudita del mister di Piacenza. Ne vediamo un breve passaggio del più lungo ragionamento: L’EREDITÀ TECNICA – «Risultati a parte, che cosa resterà dei quattro anni di Inzaghi? La riconversione di Calhanoglu in regista di alto livello e il lavoro su Dumfries ci sembrano le parti migliori del lascito. 🔗 Leggi su Internews24.com