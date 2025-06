Inzaghi ha gestito malissimo la vicenda | voci su un incontro con l’al Hilal il giorno prima della finale Corsera

La tensione in casa Inter sale alle stelle! Le voci su un incontro tra Inzaghi e l'Al Hilal, avvenuto il giorno prima della finale di Champions, scuotono l'ambiente. I calciatori erano già a conoscenza della possibile partenza del mister, creando malumori e distrazioni in un momento cruciale. In un football sempre più influenzato da trattative e voci di mercato, la gestione delle situazioni delicate diventa fondamentale. Come reagirà ora la squadra?

A Milano non l’hanno presa bene. Soprattutto, non hanno preso bene tutto quel che è accaduto prima della finale di Champions. I calciatori sapevano che sarebbe andato via. Dall’Arabia scrivono che Inzaghi avrebbe incontrato l’Al Hilal il giorno prima della finale contro il Psg. Si ipotizza che il gruppo sia cominciato ad andare in decomposizione e poi si sia sfaldato in campo. Scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo e Paolo Tomaselli: Nella rescissione consensuale di ieri con l’inter si è deciso un «patto di non belligeranza» sul mercato, ma secondo gli addetti ai lavori arabi, Inzaghi aveva chiesto all’al Hilal uno dei suoi fedelissimi: Bastoni, la prima scelta, ha detto di no, così come Barella. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi ha gestito malissimo la vicenda: voci su un incontro con l’al Hilal il giorno prima della finale (Corsera)

