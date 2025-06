Inzaghi Arabia arriva la stoccata di Sacchi | le parole dell’ex e il parallelismo con lo stipendio al Milan

Arrigo Sacchi non si tiene, commentando senza mezzi termini la scelta di Inzaghi di approdare in Arabia Saudita. Il celebre ex tecnico pone un interessante parallelismo con gli stipendi stratosferici del Milan, mettendo in luce il tema attuale dei trasferimenti nel calcio globale. La questione va oltre il mero ingaggio: rappresenta una riflessione profonda su cosa significhi davvero fare calcio oggi. Inzaghi avrà fatto la mossa giusta?

Arrigo Sacchi non usa certo giri di parole. Non l'ha mai fatto e non lo farà di certo per parlare della scelta di Simone Inzaghi di lasciare l' Inter per l'Arabia Saudita. Ecco un breve passaggio delle dichiarazioni dell'ex Milan a La Gazzetta dello Sport, con tanto di parallelismo sullo stipendio in rossonero. SACCHI SU INZAGHI IN ARABIA – «Mi sembra evidente che in questa storia un peso determinante lo abbiano avuto i soldi, e non so se seguire il profumo del denaro sia sempre una buona scelta.

In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

I club arabi e i tentativi degli scorsi mesi di portare a Riad Bastoni (prima) e Barella (poi). Ma chi raggiungerà Inzaghi in Arabia? Occhio ad Acerbi Tweet live su X

#Inzaghi ha provato a convincere alcuni calciatori dell'#Inter per andare in Arabia. Ha ricevuto dei no ma, soprattutto, ha deluso molti giocatori per come è stato gestito l'accordo con l'Al-Hilal Tweet live su X

