Inzaghi Al Hilal UFFICIALE l’arrivo del tecnico ex Inter | c’è l’annuncio – VIDEO

Simone Inzaghi vola in Arabia: l’ex allenatore dell’Inter è ora alla guida dell’Al Hilal, un colpo di mercato che scuote il calcio internazionale. Con un contratto biennale e uno stipendio da capogiro, il tecnico piacentino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. L’annuncio ufficiale del club saudita ha già fatto il giro del web, segnando l’inizio di una sfida appassionante. E tu, sei pronto a seguire questa avventura?

Inzaghi, ufficiale l’arrivo dell’ex allenatore dell’Inter all’Al Hilal: ecco l’annuncio del club. Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Hilal. Il club saudita ha presentato il suo nuovo tecnico attraverso un video. L’allenatore piacentino ex Inter ha firmato un contratto biennale che prevede 26 milioni di stipendio a stagione. The Italian genius is here?? Welcome,??????????????? pic.twitter.com8BZAz4tIMr — AlHilal Saudi Club (@AlhilalEN) June 4, 2025 IL COMUNICATO DEL CLUB – Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha ufficialmente completato le procedure per l’ingaggio dell’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com