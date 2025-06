Inzaghi Al Hilal adesso è ufficiale | il VIDEO spettacolare con cui è stato annunciato l’ex allenatore accostato anche alla Juve

Il mondo del calcio è in fermento: Simone Inzaghi ha ufficialmente detto sì all’Al Hilal, lasciando l’Inter per una nuova avventura in Arabia Saudita. Con un contratto da 26 milioni di euro a stagione, l’ex allenatore nerazzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera tra sfide emozionanti e grande curiosità. Ma cosa significa questa mossa per il panorama internazionale? Scopriamolo insieme…

Inzaghi Al Hilal, adesso è ufficiale l'arrivo dell'ex Inter in Arabia: tutti i dettagli e l'annuncio sui social. Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell' Al Hilal. L'ex tecnico dell' Inter ha firmato un contratto biennale da ben 26 milioni di euro a stagione, entrando subito tra i più pagati della Saudi Pro League. "??????"????????..??????? #?????? pic.twitter.comqhW59fvtIL —????????????????? (@AlhilalFC) June 4, 2025 Dopo i successi in Italia, Inzaghi, che era stato accostato anche alla Juve, si prepara alla sua prima esperienza all'estero. L'Al Hilal vuole imporsi non solo a livello nazionale ma anche nel panorama internazionale, affidandosi a un tecnico sicuramente di livello.

Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal: “In 4 anni ho dato tutto” - Simone Inzaghi chiude un capitolo straordinario all'Inter, portando a casa sei trofei in quattro anni.

Quello che so su Bastoni, Barella e gli Arabi (l'articolo completo, su Repubblica in edicola e al link nel tweet qui sotto) Quando a metà dello scorso aprile rimbalzò dall’Arabia, l’indiscrezione di un interesse dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni Tweet live su X

#Inzaghi ha provato a convincere alcuni calciatori dell'#Inter per andare in Arabia. Ha ricevuto dei no ma, soprattutto, ha deluso molti giocatori per come è stato gestito l'accordo con l'Al-Hilal Tweet live su X

HO ESULTATO. INZAGHI LASCIA L'INTER. È IL NUOVO ALLENATORE DELL'AL-HILAL