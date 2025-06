Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali sulla riviera nord | 83enne finisce in ospedale

Un tragico incidente ha colpito la riviera nord: un 83enne è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Questo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale in un'epoca in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando terreno. È fondamentale riflettere su come rendere le nostre strade più sicure per tutti, specialmente per i più vulnerabili. La prevenzione comincia da noi!

Un uomo di 83 anni è stato investito sulla riviera nord mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è intorno alle 9.30 di martedì 3 giugno. A raccontare quanto avvenuto è il figlio, il collega Alessandro Ricci, giornalista e tra le prime guide cicloturistiche della Regione oltre che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali sulla riviera nord: 83enne finisce in ospedale

Altre letture consigliate

Colleferro. Investito lungo Corso Garibaldi mentre attraversa fuori dalle strisce pedonali. Non è grave - Nella tarda mattinata del 12 maggio, un incidente ha scosso Corso Garibaldi a Colleferro: un uomo è stato investito mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.

Segui queste discussioni su X

Un 14enne è stato #investito da un'auto e proiettato a diversi metri di distanza, stasera sulla strada provinciale 17 Melegnano - Sant'Angelo Lodigiano a Casaletto Lodigiano (#Lodi). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minorenne era appena sceso Tweet live su X

Anziana travolta e uccisa da camion mentre attraversa la strada. L'investimento in provincia di Sondrio, la donnna aveva 80 anni #ANSA Tweet live su X

Un Annus horribilis per coppie considerate "inossidabili", che sembravano nonostante la loro notorietà, attraversare indenni tentazioni e tempeste di coppia che avrebbero abbattuto chiunque, alcune non sono riuscite ad andare oltre i primi 6 mesi del 2024 Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pedone investito da un camper mentre attraversa sulle strisce

msn.com scrive: Un uomo di 69 anni è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dopo essere stato investito ...

Investito mentre attraversa sulle strisce, il conducente non si ferma

Scrive rainews.it: Un ragazzo di 16 anni è stato investito mentre attraversava la strada nei pressi di piazza Giovanni XXIII, a pochi passi dalla scuola che frequenta. L'automobilista, dopo aver colpito il giovane ...

Bari, 12enne investito mentre attraversa sulle strisce al San Paolo: ricoverato in osservazione

Si legge su bari.repubblica.it: sarebbe stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce. La dinamica è attualmente al vaglio della polizia locale. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare ...