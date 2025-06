Investiti 829 milioni di euro in Ricerca&Sviluppo | Chiesi presenta il suo bilancio

Chiesi, il gruppo biofarmaceutico parmense, investe 829 milioni di euro in ricerca e sviluppo, confermando la sua leadership nella sostenibilità e innovazione. Nel Bilancio di Sostenibilità 2024, il focus su pratiche responsabili si allinea con la crescente domanda globale di soluzioni sanitarie innovative. Un dato che colpisce? L'impegno di Chiesi non è solo una cifra, ma un passo verso un futuro più sano e sostenibile per tutti. Quali cambiamenti porterà questa strategia?

Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale focalizzato su R&D, con sede a Parma e 31 filiali in tutto il mondo, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024, rinnovando il proprio impegno a lungo termine verso pratiche aziendali responsabili, attraverso investimenti significativi e.

