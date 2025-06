Investe cagnolino e scappa | i testimoni denunciano

Un cagnolino avventuroso come Morris, stroncato da un gesto di inciviltà: investito e lasciato a se stesso nel quartiere San Francesco di Fermo. Questo triste episodio riporta alla luce un tema scottante: la responsabilità degli automobilisti nei confronti degli animali. In un momento in cui cresce la sensibilità verso i diritti degli animali, è fondamentale che la comunità si mobiliti per garantire sicurezza e rispetto. Morris merita giustizia!

Fermo, 4 giugno 2025 – Il piccolo Morris era un po’ uno scavezzacollo, amava scappare dalle braccia della sua compagna di vita per correre e gironzolare nei pressi del quartiere San Francesco. Uno spirito avventuroso quello del cagnolino Morris, 10 anni, che gli è costato caro perché ha incontrato la cattiveria umana. Sabato nel primo pomeriggio Morris è stato investito, proprio accanto alla porta San Francesco, mentre era vicino alla strada ma senza correre. Un gesto fatto apparentemente di proposito, sicuramente da un’auto che non si è fermata a prestagli soccorso. All’episodio terribile hanno assistito due turisti, con un bambino che ha osservato inorridito la scena, e il fermano Daniele Maurizi che ha trovato la forza di reagire: “All’incrocio di via Roma (porta San Francesco) un’auto rallenta, investe un cagnolino fermo in mezzo alla strada e riparte indifferente, come nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe cagnolino e scappa: i testimoni denunciano

Segui queste discussioni su X

PiazzaIndipendenza Tweet live su X

davide frigeri (@davide_frigeri) Tweet live su X

Carmela Santi (@carmelasanti73) Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Investe cagnolino e scappa: i testimoni denunciano

Riporta msn.com: Quartiere San Francesco a Fermo, il racconto: “All’incrocio un’auto ha rallentato, ha travolto l’animale ed è ripartita subito, come se nulla fosse” ...

Investe pedone, scappa e poi picchia testimone

Secondo ansa.it: picchiando un testimone. In base alle prime indagini, l'uomo, brianzolo, alla guida della Volkswagen Golf di sua madre, ha investito un uomo di 41 anni, anche lui residente in Brianza. Subito dopo ...

Castiglione delle Stiviere, investe in auto un’anziana e scappa: rintracciata e denunciata 79enne

Riporta ilgiorno.it: I carabinieri l’hanno identificata dopo aver ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere Castiglione delle Stiviere (Mantova), 12 novembre 2024 –Ha investito una ...