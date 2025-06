Inverno piovoso le falde ringraziano | fabbisogno irriguo in Emilia sotto la norma

L'inverno piovoso porta buone notizie per l'Emilia-Romagna! Grazie alle abbondanti precipitazioni, il fabbisogno irriguo per l'estate si prevede cali di circa un quarto. Questo non solo fa respirare i nostri campi, ma riflette anche un trend più ampio: la sostenibilità in agricoltura. Meno acqua per irrigare significa una gestione più intelligente delle risorse. Un passo avanti verso un futuro agricolo più resiliente e green!

Grazie alle piogge dei mesi scorsi per questa estate in arrivo l'Emilia-Romagna dovrebbe aver bisogno di meno acqua per irrigare i campi. Circa un quarto in meno della quantità usata negli anni passati. A calcolarlo sono i tecnici di Arpae, che prevedono una "domanda irrigua delle colture al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Inverno piovoso, le falde ringraziano: fabbisogno irriguo in Emilia sotto la norma

