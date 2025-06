Inverno piovoso le falde ringraziano | a Parma la necessità d' acqua è in linea con il clima

L'inverno piovoso ha portato benefici inattesi: a Parma, le falde acquifere sorridono e l'estate si preannuncia più leggera per gli agricoltori. Grazie alle abbondanti piogge, la richiesta d'acqua per l'irrigazione potrebbe calare del 25%. Un dato che non solo sostiene il settore agricolo, ma si inserisce in un contesto di sostenibilità sempre più urgente. Scoprire come il clima possa fare da alleato è un punto da non sottovalutare!

Grazie alle piogge dei mesi scorsi per questa estate in arrivo l'Emilia-Romagna dovrebbe aver bisogno di meno acqua per irrigare i campi. Circa un quarto in meno della quantità usata negli anni passati. A calcolarlo sono i tecnici di Arpae, che prevedono una "domanda irrigua delle colture al di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Inverno piovoso, le falde ringraziano: a Parma la necessità d'acqua è "in linea con il clima"

Argomenti simili trattati di recente

Inverno piovoso, le falde ringraziano: fabbisogno irriguo in Emilia sotto la norma - L'inverno piovoso porta buone notizie per l'Emilia-Romagna! Grazie alle abbondanti precipitazioni, il fabbisogno irriguo per l'estate si prevede cali di circa un quarto.