Interventi straordinari negli edifici comunali | al via i lavori nella sede del IV municipio

Gli interventi straordinari negli edifici comunali sono una priorità per garantire sicurezza e benessere ai cittadini. Al via i lavori nella sede del IV Municipio, segnando un passo importante nel nostro impegno per migliorare le strutture pubbliche. L’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, in stretta collaborazione con il sindaco, ha concentrato risorse e attenzione su questa attività fondamentale. Sono stati ultimati...

Prosegue l’attività di manutenzione straordinaria degli edifici comunali. L’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, in stretto coordinamento con il sindaco, ha messo al centro del proprio impegno la sicurezza delle strutture pubbliche e, di conseguenza, dei cittadini. Sono stati ultimati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Interventi straordinari negli edifici comunali: al via i lavori nella sede del IV municipio

Argomenti simili trattati di recente

Sversamenti fognari sulla spiaggia di Mili, interventi straordinari all'impianto - A Mili Marina, sono stati effettuati interventi straordinari per fronteggiare sversamenti fognari sulla spiaggia.

Segui queste discussioni su X

30/05/2025 | Determinazioni Dirigenziali INTERVENTI DI LIVELLAMENTO E SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E MANTENIMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE DI MARINA DI PATTI, PLAYA, MARINELLO, GAL https://tinyurl.com/y9hf3eh5 Tweet live su X

Non solo manutenzione ordinaria e straordinaria: sul territorio provinciale sono in corso interventi di rilevanza provinciale in tema di nuove infrastrutture, finanziati con trasferimenti da parte di soggetti terzi. Tweet live su X