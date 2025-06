Inter Zampini | Loro tifosi a fare i caroselli e giocatori che deridevano la Juve che perdeva la finale contro Ronaldo e Messi Materazzi…

La rivalità calcistica tra Juventus e Inter continua a infiammare gli animi dei tifosi, trasformando ogni vittoria e sconfitta in un evento memorabile. Recentemente, Massimo Zampini ha messo in luce la differenza di reazioni tra le due tifoserie: mentre i nerazzurri festeggiavano la finale persa contro il PSG, i bianconeri mostravano una certa sobrietà nei momenti difficili. Un tema che svela non solo la passione, ma anche la cultura sportiva che circonda

L'opinionista e tifoso juventino, Massimo Zampini, durante la trasmissione "Juventibus" ha parlato della differenza dei tifosi juventini che hanno festeggiato la cocente sconfitta nella finale di Champions League dei rivali interisti, contro il Psg, con quella dei tifosi nerazzurri, quando la squadra bianconera perse le due finale a Berlino e Cardiff. "Cosa c'è di non .

