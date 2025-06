Inter ufficiale l’addio di Inzaghi | Scelta condivisa con la società | Primapagina

L’Inter saluta Simone Inzaghi, una decisione che segna un cambiamento epocale nel club. La scelta, condivisa con la società, apre a nuove possibilità per il futuro. In un panorama calcistico in continua evoluzione, i tifosi si interrogano: chi guiderà la rinascita della squadra? Questo addio non è solo una pagina di storia che si chiude, ma l'inizio di una nuova era. Rimanete sintonizzati, il mercato è appena iniziato!

2025-06-03 23:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Inter, ufficiale l’addio di Inzaghi: “Scelta condivisa con la società” Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Inter, ufficiale l’addio di Inzaghi: “Scelta condivisa con la società”. Al termine della riunione di oggi con i vertici dell’Inter Simone Inzaghi ha comunicato la sua decisione di accettare la proposta dell’Al-Hilal: un’offerta biennale da poco più di 25 milioni di euro a stagione. L’allenatore sarà sulla panchina del club arabo già dal Mondiale per Club, l’arrivo negli Stati Uniti è atteso per venerdì 6 giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Inter, ufficiale l’addio di Inzaghi: “Scelta condivisa con la società” | Primapagina

Argomenti simili trattati di recente

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

Segui queste discussioni su X

? Fabregas-Inter, è arrivato il contatto ufficiale. L’allenatore è tentato ma aveva dato la parola di restare al Como respingendo prima il Bayer Leverkusen e poi la Roma. Nuovi contatti a breve. @SkySport via @marifcinter Tweet live su X

? Fabregas-Inter, è arrivato il contatto ufficiale. L’allenatore è tentato ma aveva dato la parola di restare al Como respingendo prima il Bayer Leverkusen e poi la Roma. Nuovi contatti a breve @SkySport Tweet live su X

#Inter-Simone #Inzaghi, addio ufficiale: va all’#AlHilal. Il messaggio d’addio del tecnico e il comunicato della società Le news in diretta #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, ufficiale l'addio di Inzaghi: "Scelta condivisa con la società"

Si legge su msn.com: Al termine della riunione di oggi con i vertici dell`Inter Simone Inzaghi ha comunicato la sua decisione di accettare la proposta ...

UFFICIALE, Inzaghi dice addio all’Inter: caccia al nuovo allenatore

Riporta calciomercato.it: È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Son ...

Addio Inzaghi, ora è UFFICIALE: Mourinho all’Inter

Riporta asromalive.it: Addio Inzaghi, dopo l'incontro di oggi il tecnico ha deciso di salutare i nerazzurri e andare in Arabia Saudita. E c'è l'ipotesi che porta a Mourinho ...