Inter senti Fabregas | "Credo molto nel Como qui lavoro come desidero non voglio progetti da uno-due anni"

Cesc Fabregas, ex stella del calcio mondiale, sorprende tutti con le sue dichiarazioni sul Como. Mentre l'Inter resta nel mirino, il centrocampista spagnolo ribadisce il suo impegno: "Qui lavoro come desidero, non voglio progetti a breve termine". Le sue parole risuonano forti e chiare, dando un'importante chiave di lettura sul futuro della sua carriera e sul legame con la squadra lariana. Scopriamo insieme cosa significa davvero questo per il suo percorso!

Dopo le parole di Mirwan Suwarso arrivano anche le dichiarazioni di Cesc Fabregas, parole che sembrano allontanare l`Inter: `Al Como lavoro come. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, senti il ministro Salvini: ‚ÄúRappresenta gli italiani? Non me‚ÄĚ - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, ha recentemente espresso le sue opinioni sulla finale di Champions League che vedr√† contrapposte Inter e PSG.

Segui queste discussioni su X

Senti parlare Marotta e soprattutto Inzaghi e capisci come tutto in questi anni è stato fatto in condivisione…cose belle e brutte con tutti responsabili. Creare divisione fra le componenti del club è deleterio è pure poco amante di questi 2 colori. L’Inter è una c Tweet live su X

E' stato tutto epico, ma la verit√† √® che il 2¬į tempo di Inter-Barcellona doveva essere giocata 11 contro 10 Clamoroso che il Var non sia intervenuto per buttar fuori un indegno Inigo Martinez E devo sentir parlare di Barcellona sfavorito. Come nel 2010, non sann Tweet live su X