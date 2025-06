Inter senti Fabregas | "A Como lavoro come desidero non voglio progetti da uno-due anni"

In un clima di incertezze e aspettative, Cesc Fabregas si fa sentire e chiarisce la sua posizione. Le sue recenti dichiarazioni, dopo quelle di Mirwan Suwarso, pongono interrogativi sul futuro del calciatore e sul suo legame con l'Inter. "Lavoro come desidero, non voglio progetti a breve termine", afferma, suggerendo una visione piĂą ampia e ambiziosa. Scopriamo insieme il significato di queste parole e cosa potrebbe significare per il suo futuro!

Dopo le parole di Mirwan Suwarso arrivano anche le dichiarazioni di Cesc Fabregas, parole che sembrano allontanare l`Inter: `Al Como lavoro come.

Senti parlare Marotta e soprattutto Inzaghi e capisci come tutto in questi anni è stato fatto in condivisione…cose belle e brutte con tutti responsabili. Creare divisione fra le componenti del club è deleterio è pure poco amante di questi 2 colori. L’Inter è una c Tweet live su X

L’Inter dimentica la finale di Champions, ora punta tutto sullo scudetto (Gazzetta) C’è anche un sentimento diffuso di “giustizia”: l'Inter sente di meritare almeno la possibilità di arrivare in corsa all’ultimo chilometro. https://ilnapolista.it/2025/05/linter-dimentica-la Tweet live su X