Inter senti Fabregas | A Como lavoro come voglio io in un top team è difficile

In un mondo calcistico in continua evoluzione, Cesc Fàbregas si fa portavoce di una visione audace e determinata. Durante una recente convention a Londra, il tecnico catalano ha svelato le sfide e le ambizioni che guida nel suo lavoro: “Non voglio progetti che svaniscono in un attimo. La mia filosofia è sacra, anche nella sconfitta.” Scopriamo come un grande del calcio lotta per mantenere i propri principi in un top team.

Il tecnico catalano a Londra nel corso di una convention: "Non voglio progetti dove dopo 1-2 anni finisce tutto. Non rinuncio mai ai miei principi, se perdo devo perdere come dico io".

