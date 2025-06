Inter se non Fabregas chi? Tutti i nomi sul piatto per la panchina nerazzurra

L'Inter è pronta a rinnovare la sua panchina e, se Fabregas non si libererà, le alternative si moltiplicano. Con il calcio italiano in continua evoluzione e i club che puntano su tecnici di spicco, ogni scelta diventa cruciale per il futuro nerazzurro. Chi saranno i nomi che potrebbero guidare la squadra verso il successo? Scoprilo con noi e preparati a un'estate rovente nel mercato degli allenatori!

Inter, tutti i nomi sul piatto per la panchina se non si dovesse liberare Fabregas: i dettagli. Il primo nome che viene in mente per la posizione di allenatore dell' Inter è sicuramente quello di Cesc Fabregas, ormai diventato una figura nota nel contesto delle possibili scelte. Tuttavia, ci sono diversi ostacoli che complicano la situazione: il club deve affrontare difficoltà nel riuscire a liberare lo spagnolo dal suo attuale contratto con il Como. Di conseguenza, la dirigenza nerazzurra sta iniziando a esplorare ulteriori opzioni, considerando vari profili interessanti per la panchina. A tal proposito, è proprio il quotidiano Tuttosport a fornire aggiornamenti riguardo queste alternative, rivelando diversi nomi che potrebbero essere presi in considerazione nelle prossime settimane.

