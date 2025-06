Inter Patrick Vieira è sempre più l'alternativa a Fabregas | ha già dato la sua disponibilità

Patrick Vieira si sta facendo strada come alternativa sempre più convincente a Fabregas per la panchina dell'Inter. Con la sua disponibilità già confermata, il nome dell'ex centrocampista si fa strada tra le opzioni più calde per guidare i nerazzurri nel futuro. La ricerca del nuovo tecnico si infiamma: sarà Vieira la scelta vincente?

Patrick Vieira è un nome da tenere in forte considerazione per la panchina dell`Inter, alla ricerca di un nuovo proprietario dopo l`incontro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni su X

DiMarzio - L’#Inter ha scelto Cesc #Fabregas come successore di Simone Inzaghi, attesa a breve la risposta dello spagnolo, l’Inter sa delle difficoltà vista la resistenza del Como… Gli altri nomi nella lista dell’Inter restano quelli di Cristian #Chivu e Patrick #Vie Tweet live su X

Cresce l’interesse nei confronti di Patrick #Vieira. Il tecnico del #Genoa oltre a rappresentare un’alternativa per l’#Inter in caso di mancato accordo con il Como nell’assalto a Fabregas, è un nome che si aggiunge alla lista dei candidati per l’#Atalanta Tweet live su X