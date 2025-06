Inter Mondiale per Club | subito Inzaghi vs Inter?

L'Inter è in piena ebollizione! Con il clamoroso addio di Simone Inzaghi, volato a Parigi per un contratto milionario con l'Al-Hilal, la squadra nerazzurra deve affrontare una nuova era. Ma quanto ci vorrà affinché l'ex allenatore si presenti nuovamente sulla sua vecchia panchina? Scopriamo insieme come la squadra si prepara per il Mondiale per Club e quali sfide attendono i nerazzurri in questo frangente cruciale!

Come ormai noto da circa 24 ore, Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter. Il tecnico di Piacenza è volato in mattinata a Parigi dove ha firmato un contratto faraonico con gli arabi dell’Al-Hilal. Saranno più di 25 i milioni che l’ex Lazio andrà a guadagnare in Arabia. La squadra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Mondiale per Club: subito Inzaghi vs Inter?

Guarro - #Inter, #Bisseck ha rimediato in finale una distrazione ai flessori. I tempi di recupero gli impediranno di essere a disposizione per la prima parte del Mondiale per Club. Tweet live su X

Se non si chiudesse in tempi brevi per il nuovo allenatore, per il Mondiale per Club l'#Inter potrebbe temporaneamente affidare la panchina a Stefano #Vecchi, che la prossima stagione sarà il tecnico dell'Under 23 nerazzurra. ? @SkySport Tweet live su X