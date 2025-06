Inter le motivazioni dell'addio di Inzaghi | "Sono stanco non ho più energie"

L’addio di Inzaghi all’Inter apre un capitolo di riflessione e emozione. Le sue parole, “sono stanco, non ho più energie,” rivelano un senso di stanchezza che va oltre il semplice esaurimento fisico. Con il presidente Marotta, Ausilio e Baccin pronti a confrontarsi, si apre un nuovo scenario per il club e per l’allenatore. Ma cosa ha davvero portato a questa decisione? È il momento di scoprire le motivazioni di una scelta difficile e coraggiosa.

Il presidente dell`Inter Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin erano pronti a esporre a Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Non comment, ci sarà tempo! Anche perché non possiamo sapere noi tifosi cosa sono le vere motivazioni.. Al di là di tutto prima viene #Inter le persone con tutto il rispetto è dovuto ringraziamento vanno e vengono.. Tweet live su X

Le parole di #Inzaghi hanno il sapore di una bandiera bianca. Magari ritroverà le motivazioni, ma mi ha dato la sensazione di essere al capolinea. E lo capisco, mi sentirei tradito dalla squadra e svuotato al suo posto #Inter #UCL #PsgInter Tweet live su X