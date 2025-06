Inter Inzaghi-Acerbi | perché l’operazione con gli arabi si può fare subito

L'Inter è in un momento di svolta, con Simone Inzaghi pronto a riscrivere il suo futuro. La possibilità di un trasferimento di Acerbi verso gli arabi potrebbe rappresentare non solo un cambiamento per il club, ma anche un segnale di quanto il mercato calcistico stia evolvendo. I fan sono in trepidante attesa: sarà questo l'inizio di una nuova era per i nerazzurri? Restate sintonizzati!

L’allenatore nerazzurro è ormai in procinto di cambiare radicalmente la propria carriera. Con lui cresce anche l’ipotesi relativa al difensore italiano Intorno all’ Inter aumentano i punti interrogativi in vista del prossimo futuro. La stagione si è conclusa con la debacle in finale di Champions League in attesa di provare a trovare riscatto con la nuova versione del Mondiale per Club. (LaPresse) – Calciomercato.it Nel mezzo crescono a vista d’occhio i rumors sui possibili cambiamenti in casa nerazzurra tra campo e panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Inzaghi-Acerbi: perché l’operazione con gli arabi si può fare subito

