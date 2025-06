Inter in Nazionale 15 calciatori convocati in 3 fuori | tutte le partite

L'Inter si conferma una fucina di talenti: ben 15 calciatori convocati per le rispettive nazionali, a testimonianza del suo ruolo centrale nel calcio mondiale. Mentre i tifosi attendono con ansia il Mondiale per Club, Bisseck, Calhanoglu e Acerbi rimangono a Milano. Un'occasione per riflettere sul valore della squadra e sui ragazzi che non partono. Chi avrà la meglio in questo intenso tour de force? La competizione è accesa!

Tra la fine della stagione e l’inizio del Mondiale per Club, l’Inter vede partire in Nazionale quindici calciatori. Ecco chi sono e quali saranno le partite che li vedranno protagonisti in giro per il mondo. Restano a Milano Aurel Bisseck ed Hakan Calhanoglu per motivi fisici. A riposo anche Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione di Luciano Spalletti. INTER IN NAZIONALE – LE PARTITE DI GIUGNO. ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, NICOLÃ’ BARELLA, DAVIDE FRATTESI – Norvegia-Italia (Qualificazioni Mondiali) venerdì 6 giugno ore 20:45 ad Oslo, Norvegia. Italia-Moldavia (Qualificazioni Mondiali) lunedì 9 giugno ore 20:45, a Reggio Emilia, Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter in Nazionale, 15 calciatori convocati (in 3 fuori): tutte le partite

