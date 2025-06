Inter il futuro post-Inzaghi Paolo Condò | Bravo Simone ma l’uscita non convince Fabregas o De Zerbi le rivoluzioni possono anche riuscire

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per i nerazzurri. Paolo Condò, esperto di calcio, solleva interrogativi intriganti: Fabregas o De Zerbi? La ricerca del sostituto giusto può cambiare le sorti della squadra, in un contesto dove le rivoluzioni tecniche spesso portano a risultati sorprendenti. Un cambio di guida potrebbe riaccendere la passione dei tifosi e rilanciare le ambizioni europee dell'Inter!

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter ed il possibile sostituto in nerazzurro. I dettagli La decisione di Simone Inzaghi di considerare un'offerta dall'Arabia Saudita, precisamente dall'Al Hilal, sta facendo discutere. Come analizza Paolo Condò sul Corriere della Sera, si tratterebbe di una scelta di vita e professionale importante, con .

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L'Inter si prepara a un finale di stagione cruciale, con il futuro di Tajon Buchanan in bilico. In prestito al Villarreal, l'esterno canadese potrebbe tornare nerazzurro o restare in Spagna.

Incontro in corso tra i dirigenti dell’ #Inter e Simone #Inzaghi per decidere il futuro dell’allenatore nerazzurro? Summit in corso non in sede, ma probabilmente in centro a Milano?? Le ultime con @tancredipalmeri #Sportitalia Tweet live su X

INZAGHI DAY - È il giorno del summit tra il tecnico e da dirigenza nerazzurra? Con @tancredipalmeri, che ci parla di quella che sarebbe la volontà dell’Inter per il futuro, siamo all’esterno della sede del Club in attesa dell’arrivo dei diretti interessati #spor Tweet live su X

Pedullà - Tra i primi nomi sull'agenda della nuova Lazio di Maurizio Sarri c'è quello di Pio #Esposito, sarà l’#Inter a decidere il suo futuro. DiMarzio - #Frattesi è la prima scelta a centrocampo per il Napoli. Tweet live su X

