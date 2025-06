Inter Fabregas non si muove da Como | scelto il sostituto

L'Inter continua a navigare in acque tumultuose, ma la permanenza di Cesc Fabregas a Como segna un momento decisivo per il club. Con il ds Ausilio in missione a Londra, la ricerca del sostituto di Inzaghi si fa urgente. Questo scenario riflette un trend nel calcio moderno: la necessitĂ di decisioni rapide e strategiche per rimanere competitivi. RiuscirĂ l'Inter a trovare il profilo giusto per rilanciarsi? La tensione cresce!

L’Inter ha dovuto incassare il no del presidente del Como per Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è stato confermato ancora una volta: spunta il nome del sostituto di Inzaghi Il ds Ausilio è in viaggio verso Londra per incontrare proprio Fabregas. Spunta il no definitivo del presidente del Como in vista della prossima stagione: il tempo stringe per scegliere così il nuovo sostituto di Simone Inzaghi. Inter, Fabregas non si muove: scelto il sostituto – Lapresse – calciomercato.it  Come svelato dall’edizione online de La Provincia di Como, Cesc Fabregas è stato blindato dal presidente Mirwan Suwarso durante un evento a Londra: “Il progetto del Como è a lungo termine e Cesc Fabregas non se ne andrà ”, le sue dichiarazioni che hanno fatto giĂ il giro dei social. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

