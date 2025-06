Inter-Fabregas è finita prima di iniziare | l’annuncio è una mazzata

L'Inter è in un momento cruciale: la ricerca di un nuovo allenatore si fa pressante, mentre l'addio a Fabregas lascia un segno profondo. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, i nerazzurri devono trovare una guida in tempi record. Chi sarà il prescelto per risollevare le sorti della squadra? Scopriamo insieme i retroscena e le mosse strategiche in un'estate che promette di essere infuocata!

Sono ore bollenti in casa Inter: il club è alla ricerca di un nuovo allenatore ma quello che sta succedendo con Fabregas preoccupa, c’è l’annuncio. L’ Inter deve sostituire Simone Inzaghi e deve farlo in fretta visto che dal 15 giugno inizierà il Mondiale per Club e i nerazzurri non hanno ancora una guida per prepararsi al meglio. Il primo nome della lista è quello di Cesc Fabregas – tanto che Piero Ausilio è volato a Londra per convincerlo – ma le parole che sono arrivate negli ultimi minuti sono apparse come una doccia fredda per la stessa Inter. Inter-Fabregas, le parole del tecnico del Como allontano l’addio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter-Fabregas, è finita prima di iniziare: l’annuncio è una mazzata

Altri articoli sullo stesso argomento

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

Segui queste discussioni su X

DiMarzio - L’#Inter ha scelto Cesc #Fabregas come successore di Simone Inzaghi, attesa a breve la risposta dello spagnolo, l’Inter sa delle difficoltà vista la resistenza del Como… Gli altri nomi nella lista dell’Inter restano quelli di Cristian #Chivu e Patrick #Vie Tweet live su X

SantiAouna (FootMercato) - Cesc #Fabregas ha detto SI all'#Inter. Il club italiano ha concordato condizioni personali con l'allenatore spagnolo. Ora l'Inter deve trovare un accordo con il Como per liberare l’allenatore. Tweet live su X