Inter dossier clamoroso dalla Francia | conti gonfiati e FIGC complice?| Sponsor fantasma è una nuova Calciopoli

Un vero e proprio terremoto scuote le fondamenta del calcio italiano: un dossier francese svela conti gonfiati, sponsor fantasma e una presunta complicità della FIGC in un caso che ricorda la calciopoli di anni fa. L’Inter si trova al centro di accuse clamorose che potrebbero rivoluzionare lo scenario calcistico nazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa bomba investigativa destinata a far parlare per settimane.

Un vero e proprio terremoto scuote dalle fondamenta il calcio italiano, con l' Inter al centro di un ciclone di accuse pesantissime. A lanciare la bomba è il sito francese footmercato, che ha pubblicato i dettagli di un dossier confidenziale esplosivo. Il report, redatto da un consulente finanziario londinese per un fondo interessato all'acquisto del club e già rilanciato da testate come Affaritaliani.it e dalla RAI, denuncia una serie di presunte, gravi anomalie economiche e gestionali risalenti all'era Suning (2016–2019). Le accuse sono di quelle che fanno tremare i polsi: si parla di bilanci "drogati", sponsorizzazioni fittizie, e addirittura di una presunta complicità istituzionale che coinvolgerebbe FIGC e COVISOC. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Inter, dossier clamoroso dalla Francia: conti gonfiati e FIGC complice?| "Sponsor fantasma, è una nuova Calciopoli"

