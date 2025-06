Inter day-2 per il nuovo allenatore! La situazione

Oggi segna un nuovo inizio per l'Inter, con l'attesa di un nuovo allenatore che potrebbe traghettare la squadra verso traguardi ambiziosi. Con l'addio di Inzaghi, i nerazzurri si trovano al centro di uno dei trend più affascinanti del calcio moderno: il ricambio generazionale degli allenatori. Chi sarà il maestro in grado di scrivere il prossimo capitolo della storia interista? La suspense è alle stelle!

Prima l’arrivo di Luis Henrique in sede Inter per la firma sui contratti, poi invece il via-vai di notizie legate all’addio di Simone Inzaghi e al prossimo allenatore dei nerazzurri. ALLENATORE – Inizia oggi la lunga giornata che potrebbe consegnare all’Inter il suo nuovo allenatore. Dopo l’addio di ieri di Simone Inzaghi, in viale della Liberazione si pensa a chiudere per il prossimo tecnico. Il primo nome sulla lista di Ausilio e Beppe Marotta è quello di Cesc Fabregas, che ad oggi allena al Como. Il tecnico spagnolo però, potrebbe chiedere l’addio ai lariani e firmare con l’Inter. Allo stesso tempo, sono due – secondo Sky Sport – le alternative all’ex Barcellona, con Chivu e Vieira. 🔗 Leggi su Inter-news.it