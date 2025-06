Inter dal no di Fabregas a Vieira | chi può diventare il nuovo allenatore

L'Inter si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, cercando il volto giusto per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Dopo il addio a Simone Inzaghi, i nomi più caldi sono sul tavolo, tra possibili sorprese e conferme. La sfida ora è individuare il profilo capace di infondere entusiasmo e risultati, rendendo questa scelta cruciale per il futuro nerazzurro. Chi sarà il prossimo protagonista della panchina? Lo scopriremo presto.

(Adnkronos) – Dopo il saluto a Simone Inzaghi, l’Inter stringe per il nuovo allenatore. Il club nerazzurro ha fretta di definire il futuro della panchina e per la dirigenza sarà una decisione da prendere con tempi rapidi, anche perché il Mondiale per Club negli Stati Uniti è alle porte. Ecco tutti i nomi sondati fin qui. Le ultime news di oggi, mercoledì 4 giugno. Il primo nome sulla lista in Viale della Liberazione è quello di Cesc Fabregas, ma il tecnico spagnolo sembra destinato a rimanere al Como. Nonostante i tentativi nerazzurri di queste ore, il, ricchissimo, club lombardo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo allenatore, e anche l’ex centrocampista sembra aver chiuso definitivamente la porta a Marotta: “Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. 🔗 Leggi su Seriea24.it