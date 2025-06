Inter chi sarà il prossimo allenatore | tentativi concreti per Fabregas sale il nome di Vieira

L’Inter entra in una nuova era: dopo quattro anni di successi con Simone Inzaghi, la ricerca del nuovo allenatore si intensifica. Tra i nomi in corsa spicca quello di Patrick Vieira, ex giocatore amato dai tifosi. Questo cambiamento non è solo una questione di panchina, ma riflette una strategia più ampia per tornare a competere ai vertici del calcio europeo. Chi sarà l'architetto del prossimo capitolo interista?

Ora è ufficiale, Simone Inzaghi lascia l`Inter dopo quattro anni di matrimonio. Comincia la fase della successione, per scegliere il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Se non si chiudesse in tempi brevi per il nuovo allenatore, per il Mondiale per Club l'#Inter potrebbe temporaneamente affidare la panchina a Stefano #Vecchi, che la prossima stagione sarà il tecnico dell'Under 23 nerazzurra. ? @SkySport Tweet live su X

