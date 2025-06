Inter cambia tutto dopo il ‘no’ di Fabregas | un nome ora è in pole

L'Inter cambia tutto dopo il no di Fabregas, e un nome ora è in pole position per il ruolo di nuovo allenatore. La panchina nerazzurra è un vero campo di battaglia, con le big di Serie A che scendono in guerra per conquistare il miglior candidato. Le ultime settimane sono state un vortice di rumors e smentite, ma ora si fa sul serio: chi guiderà l’Inter verso la rinascita? Restate sintonizzati, perché il futuro è in arrivo.

Panchine in subbuglio per le big di Serie A: l'Inter alla ricerca di un degno erede dopo l'addio di Simone Inzaghi, ecco cosa sta succedendo. In questi ultimi giorni abbiamo assistito alle tante e diverse situazioni che riguardano gli allenatori di Serie A. In particolare tutte le Big (e non solo) sono state oggetto di cambio allenatore e, chi per un verso e chi per un altro, hanno tutte palesato una necessità di aria nuova. Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, il rifiuto della Juve da parte di Antonio Conte con conseguente permanenza al Napoli. E ancora Gasperini a comando dei capitolini e Sarri di ritorno alla Lazio.

Inzaghi Inter, l'eventuale spareggio scudetto cambia la gestione verso la finale di Champions: il tecnico ha 4 carte da giocarsi - In vista dell'eventuale spareggio scudetto contro il Napoli, Simone Inzaghi deve rivedere la sua strategia per la finale di Champions League contro il PSG.

