Inter Bisseck salta almeno la prima parte del Mondiale per Club | infortunio e tempi di recupero

L'Inter deve fare i conti con un importante infortunio: Yann Bisseck salterà almeno la prima parte del Mondiale per club. Un’assenza pesante in un torneo che rappresenta un'opportunità unica per dimostrare il valore della squadra sul palcoscenico globale. Come influirà questo imprevisto sulle ambizioni nerazzurre? La resilienza sarà fondamentale, e la gestione del roster potrebbe rivelarsi decisiva per affrontare le sfide a venire. Riusciranno a superare questo ostacolo?

Guarro - #Inter, #Bisseck ha rimediato in finale una distrazione ai flessori. I tempi di recupero gli impediranno di essere a disposizione per la prima parte del Mondiale per Club. Tweet live su X

