Inter Ausilio a Londra per Fabregas! Il recap della giornata

La giornata nerazzurra si infiamma con un nuovo capitolo: l’Inter si muove decisamente sul fronte Fabregas, con il direttore Ausilio già in viaggio verso Londra per incontrare il centrocampista spagnolo. Un incontro che potrebbe cambiare le sorti del mercato di gennaio, portando esperienza e qualità nella rosa di Inzaghi. La tensione cresce: le prossime ore saranno decisive per capire se il colpo si concretizzerà. Restate sintonizzati, perché il futuro nerazzurro potrebbe essere scritto proprio oggi.

Continua in maniera serrata la giornata nerazzurra per il fronte Cesc Fabregas. L'allenatore del Como, dopo le parole di questa mattina a Londra, potrebbe vedersi con Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. OGGI – Il direttore sportivo dell' Inter, Piero Ausilio, è volato oggi a Londra per incontrare Cesc Fabregas e sondare la sua disponibilità a diventare il nuovo allenatore nerazzurro. L'ex centrocampista, oggi alla guida del Como, è il primo profilo valutato per il post-Inzaghi. Il club lariano, però, nel pomeriggio ha ribadito l'importanza di Fabregas all'interno del proprio progetto, ritenendolo una figura centrale dopo la salvezza in Serie A.

Secondo @FabrizioRomano (l'ha detto su DAZN), #Fabregas e #Ausilio si stanno incontrando e l'#Inter presenterà il suo progetto. Ma lo stanno facendo senza l'autorizzazione del #Como, che è tutt'altro che felice della situazione Tweet live su X

#Inter, previsto incontro fra #Ausilio e #Fabregas: la situazione https://calciomercato.com/news/inter-previsto-incontro-fra-ausilio-e-fabregas-la-situazione-95761… Tweet live su X