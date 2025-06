Inter addio immediato | salteranno entrambi il Mondiale per Club era il pupillo di Inzaghi

L’Inter si prepara a fare i conti con un inizio difficile: dopo la delusione in Champions League e l’addio di Inzaghi, la squadra si trova già a dover fare a meno di due pilastri per il prossimo Mondiale per Club. Una sfida complicata che richiederà spirito di adattamento e determinazione. Ma come reagirà la squadra di fronte a queste avversità? Scopriamolo insieme, perché il calcio non si ferma mai...

Non solo Simone Inzaghi, l'Inter perde già i primi due pezzi della rosa in vista del Mondiale per Club che partirà tra due settimane Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la pesante disfatta in finale di Champions League con il PSG e il successivo addio del tecnico Inzaghi, ed in casa Inter è già tempo di pensare al Mondiale per Club. Una competizione importante ma che vede arrivare i nerazzurri in condizioni tutt'altro che ottimali. La situazione legata al nuovo allenatore è ancora lontana dal definirsi, il preferito resta Fabregas ma sarà difficile liberarlo dal Como in tempi brevi, e in ottica Mondiale si fa sempre più strada l'ipotesi traghettatore, con Vecchi in prima fila.