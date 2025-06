Intelligenza artificiale i commercialisti e il caso TributIAmo

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando ogni settore, il mondo della consulenza fiscale non fa eccezione. Con l'iniziativa di TributIAmo, la Fondazione Aidr-Italian Digital Revolution offre ai commercialisti e ai cittadini un alleato virtuale gratuito per semplificare le complessità fiscali. Scopriamo insieme come questa innovazione non solo ottimizza il lavoro dei professionisti, ma contribuisce anche a rendere la fiscalità più accessibile e comprensibile per tutti.

L'intelligenza artificiale può aiutare commercialisti e consulenti fiscali. E, a dare una mano a professionisti e cittadini, la Fondazione Aidr- Italian Digital Revolution ha approntato TributIAmo, un assistente virtuale gratuito messo a disposizione dall'ente sul suo sito ufficiale. Questa non è una novità , TributIAmo è già una realtà operativa che si è assunta l'onore, e .

