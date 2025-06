Insieme con Macron per un’Europa più sovrana | Meloni fa il punto sul bilaterale Italia-Francia

Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, uniti per un'Europa più forte e sovrana. Nel loro recente incontro a Roma, i due leader hanno tracciato una rotta chiara per affrontare le sfide globali che minacciano il nostro continente. Questo bilaterale non è solo un momento di dialogo, ma un passo fondamentale verso una collaborazione consolidata tra Italia e Francia. Le nuove dinamiche geopolitiche richiedono un'Europa coesa: un tema di cui sentiremo parlare sempre di più!

“Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni”. Lo ribadisce su X il presidente del Consiglio Giorgio Meloni, riproponendo i contenuti del comunicato congiunto emesso al termine del vertice. La premier italiana fa il punto dopo il vertice di quasi 4 ore. “Come Nazioni fondatrici dell’Unione europea, intendiamo lavorare insieme per un’Europa più sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Insieme con Macron per un’Europa più sovrana”: Meloni fa il punto sul bilaterale Italia-Francia

Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni. Come Nazioni fondatrici dell’ Tweet live su X

.#Francia e #Italia insieme per “Europa più sovrana e forte”, come da Trattato del #Quirinale. Asse a sostegno #Ucraina. Svolta #Meloni-#Macron. Avranno parlato anche di #Generali-#Natixis? Tweet live su X

“Macron a Chigi? Ha capito che i rapporti tra Francia e Italia sono troppo importanti. In passato ci sono stati fraintendimenti, ma i nostri due paesi non possono non lavorare insieme”. Parla Cirielli, viceministro degli Esteri. Di @GianlucaDeRosas Tweet live su X

