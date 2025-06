Inseguimento folle sull’Aurelia ruba un camper e fugge all’alt La corsa finisce in un campo

Un fine settimana da incubo per le strade della Toscana: un'incredibile fuga in camper ha tenuto col fiato sospeso i Carabinieri. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di aumento della criminalità durante i ponti festivi. Con flussi veicolari in crescita, la sicurezza stradale diventa una priorità assoluta. Perché dietro ogni corsa spericolata c'è una storia da raccontare. Rimanete aggiornati!

Grosseto, 4 giugno 2025 – Numerosi gli interventi delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, che si sono trovati nel weekend del ’ponte’ festivo a fronteggiare emergenze di ogni tipo. Il dispositivo di controllo del territorio è stato dedicato principalmente alla circolazione stradale, atteso il netto aumento dei flussi veicolari registrati nelle zone costiere e lungo le arterie principali di collegamento, teatro di posti di controllo nell’ambito dei quali sono state ritirate due patenti ad altrettanti automobilisti, per gravi infrazioni al codice della strada. L’Aurelia, in particolare, è stata luogo di un rocambolesco inseguimento, iniziato al confine tra Orbetello e Capalbio e nato da un turista straniero, che tramite il 112 aveva segnalato il furto del suo camper, avvenuto poco prima da un parcheggio vicino ad un supermercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inseguimento folle sull’Aurelia, ruba un camper e fugge all’alt. La corsa finisce in un campo

