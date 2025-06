Insegnanti in Veneto accolte 3 595 domande di mobilità | Dati in miglioramento

Il Veneto segna un passo avanti nella mobilità degli insegnanti, con il 59,70% delle domande accolte per il prossimo anno scolastico. Un miglioramento significativo rispetto al 54% dell'anno precedente! Questo trend positivo riflette un cambiamento nell'approccio alle esigenze educative e la crescente attenzione verso il benessere professionale degli insegnanti, elemento cruciale per garantire un'istruzione di qualità. Sarà interessante vedere come evolverà questa dinamica nelle prossime stagioni!

Il Veneto registra un miglioramento nella gestione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 20252026. Su un totale di 6.022 richieste, il 59,70% è stato accolto, un dato in crescita rispetto al 54% dell’anno 2023-24 (il 2024-25 è presente ancora disaggregato sui siti degli Uat. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Insegnanti in Veneto, accolte 3.595 domande di mobilità: «Dati in miglioramento»

Segui queste discussioni su X

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Travolta da una ruspa in spiaggia: muore ex insegnante del Liceo https://tviweb.it/travolta-da-una-ruspa-in-spiaggia-muore-ex-insegnante-del-liceo-quadri/… #veneto #notizie #news Tweet live su X

Spesso ricevo segnalazioni su docenti ideologizzati ma questa volta siamo davanti ad un caso unico, secondo forse solo a quello della Salis. La persona in foto si chiama Gaia Righetto ed oltre a insegnare lettere in una scuola media di Treviso, è il leader del Tweet live su X

#Manager, #talentscout e campioni, l'altro volto della #FieradelLavoro di @Alig_it | Domani alle 17 al Giovanni da Udine Oscar Farinetti, fondatore @EatalyIT, @RudyZerbi, @antoniofantinn racconteranno le loro esperienze via @messveneto #lavoro #giovani Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Veneto, 400 insegnanti dei centri Enaip senza stipendio da 3 mesi

Segnala ilfattoquotidiano.it: Oltre 400 insegnanti senza stipendio da ottobre. I docenti dei centri di formazione Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale) del Veneto hanno manifestato il 15 gennaio a Padova ...