Inpgi via alla procedura online per i prestiti ai giornalisti freelance

Buone notizie per i giornalisti freelance: l'Inpgi ha attivato una nuova procedura online per accedere a prestiti funzionali. Questo strumento rappresenta una risposta concreta alle sfide economiche che molti professionisti del settore stanno affrontando. In un contesto di crescente precarietà, avere accesso al credito può fare la differenza tra proseguire la propria carriera e fermarsi. Scopri come questa iniziativa può supportare il tuo lavoro!

È operativa, nell’area riservata agli iscritti sul sito www.inpgi.it, la procedura telematica per accedere ai prestiti funzionali. Lo strumento di accesso al credito, riservato ai giornalisti non dipendenti, varato dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Roberto Ginex, vice Mattia Motta e composto da Beppe Gandolfo, Stefano Gallizzi e Massimo Marciano, permette l’acquisto di “strumenti di lavoro” fino a 2.400 euro da restituire in mini-rate. È una risposta concreta dell’Istituto di previdenza di via Nizza che raccoglie una richiesta di agevolazione nell’accesso al credito spesso difficile per una categoria caratterizzata da redditi medio-bassi e carriere discontinue e precarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

