Inondavano la valle di cocaina e hashish | arrestati 10 trafficanti di droga

Un'operazione dei carabinieri ha svelato una rete di traffico di droga che inondava la Valcamonica con cocaina e hashish. Dieci arresti sono il culmine di un'indagine che evidenzia un trend allarmante: il crescente consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I militari, con pattuglie e perquisizioni mirate, hanno dimostrato che la lotta contro il narcotraffico è più attuale che mai. La sicurezza delle nostre comunità dipende da azioni come questa.

